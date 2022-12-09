  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına engeli'

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına engeli'

Çanakkale'de, Kuzey Ege'deki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine çok sayıda feribot seferi iptal edildi.

DHA

09.12.2022, 16:31

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine ’fırtına engeli’

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli- Bozcaada hattında cumartesi ve pazar günü yapılacak bazı feribot seferleri iptal etti.

Buna göre, yarın Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00, 18.00 seferleri, Geyikli'den ise saat 11.00, 15.00, 19.00 seferleri, pazar günü ise tüm seferler iptal edildi. Öte yandan Kabatepe-Gökçeada hattında cumartesi ve pazar günü yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA