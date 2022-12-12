Cinayetin öncesinde tutuklu yargılanan katil çiftlikte keşif yapmış!

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kanibey köyündeki tavuk çiftliğinde 7 ay önce başına kürekle vurularak öldürülen Türkan Demir'in katil zanlısının, olay günü keşif yaptığı ortaya çıktı. 27 Mayıs'ta meydana gelen olayda, 3 yıl önce Mardin'den Kanibey köyüne mevsimlik işçi olarak gelen evli ve 2 çocuk babası Hakkı Elalmış, köyde özel bir tavuk üretim çiftliğinde çalışmaya başladı.



"NAMUS İFTİRASI ATIYOR"

Hakkı Elalmış'ın akrabaları Abdullah Demir, eşi Türkan Demir (27) ve 3 çocuğu da geçtiğimiz yıl Mardin'den köye gelerek, başka bir tavuk çiftliğinde çalışmaya başladı. Olay günü Türkan Demir'in bulunduğu tavuk çiftliğine gelen Hakkı Elalmış, tartıştığı genç kadının başına defalarca kürekle vurarak öldürdü. Hakkı Elalmış, çiftlikteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 25 Kasım'da Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada Türkan Demir'in avukatları, katil zanlısı Hakkı Elalmış'ın tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sanık Hakkı Elalmış'ın çelişkili ifadeler verdiğini belirten Avukat İlayda Kocabaş, "Soruşturma aşamasında cinayeti nasıl işlediğini, neden yaptığını, hangi aleti kullandığını detaylıca anlatmıştı. Ama ilk celsede hatırlamadığını iddia etti" dedi. Avukat Kocabaş, "Sanık, önce Türkan Demir'in kendisine ilgisi olduğunu ve rahatsız olduğunu iddia etti. Sonrasında şine iftira attığını iddia etti. Daha sonrada başka erkeklerle ilişkisi olduğu için eşini uyarmak istediğini iddia etti. Türkan Demir'e iftira atarak, aslında ceza indirimi almaya çalışıyor" diye konuştu.



KOCASININ EVDE OLMADIĞINI ÖĞRENMİŞ

Avukat Zilan Leventoğlu ise, "Sanığın çelişkili ifadelerinden de anlaşılacağı üzere olay yerine öğle vaktinde gitmiş, önceden keşif yapmış. Öldürdüğü kadının kocasının gece vakti evde olmayacağını öğrenmiş. Tanık beyanları ve yanında gece vakti bıçakla olay yerine gitmesi cinayeti tasarlayarak işlediğini gösteriyor" dedi.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN