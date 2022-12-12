Ege’yi fırtına vurdu

Ege'de yaşanan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Önceki gün akşam başlayan ve saatteki hızı 70 ve 90 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle kayıklar battı, denizin rengi değişti, feribot seferleri iptal edildi ve ağaçlar yıkıldı. Bodrum'da kıyılarda bulunan işletmeler, fırtına nedeniyle boyu 3 metreye çıkan dalgalarla boğuştu. Fırtınayı fırsat bilen sörf tutkunu ise dalgalarda sörf yaptı.

BODRUM



HIZI 100 KM'Yİ BULDU

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Akçay, Zeytinli ve Altınkum sahillerinde oluşan dev dalgalar evlerin bahçelerine kadar geldi. Bazı yük gemileri Edremit Körfezi ve Sarımsaklı Plajı açıklarına demirlenirken Ayvalık ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasındaki feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale'de hızı zaman zaman 80 ile 100 kilometreyi bulan lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Geyikli- Bozcaada ve Kabatepe- Gökçeada hattında 2 gündür feribot seferi yapılamıyor.