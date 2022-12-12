Ege’yi fırtına vurdu

Ege'de yaşanan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Önceki gün akşam başlayan ve saatteki hızı 70 ve 90 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle kayıklar battı, denizin rengi değişti, feribot seferleri iptal edildi ve ağaçlar yıkıldı. Bodrum'da kıyılarda bulunan işletmeler, fırtına nedeniyle boyu 3 metreye çıkan dalgalarla boğuştu. Fırtınayı fırsat bilen sörf tutkunu ise dalgalarda sörf yaptı.
BODRUM
HIZI 100 KM'Yİ BULDU
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Akçay, Zeytinli ve Altınkum sahillerinde oluşan dev dalgalar evlerin bahçelerine kadar geldi. Bazı yük gemileri Edremit Körfezi ve Sarımsaklı Plajı açıklarına demirlenirken Ayvalık ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasındaki feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale'de hızı zaman zaman 80 ile 100 kilometreyi bulan lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Geyikli- Bozcaada ve Kabatepe- Gökçeada hattında 2 gündür feribot seferi yapılamıyor.
ÇANAKKALE
İZMİR'DE VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
İzmir'de, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle araba vapur ve yolcu gemisi seferleri iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. Seferlerin ne zaman başlayacağı konusunda bilgi paylaşımı yapılmadı.
■ OSMAN AKÇA/SUAT SALGIN