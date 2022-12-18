Kızı tarafından canice öldürülen baba son yolculuğuna uğurlandı

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Cevatpaşa Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre B.P. ile babası Erdinç P. arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. B.P., eline geçirdiği bıçakla babası Erdinç P.'yi bıçakladı.