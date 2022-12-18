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Haberler Çanakkale Kızı tarafından canice öldürülen baba son yolculuğuna uğurlandı

Kızı tarafından canice öldürülen baba son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale'de tartıştığı 17 yaşındaki kızı taraından bıçaklanarak öldürülen Erdinç P. (50) bugün son yolculuğuna uğurlandı. Kızı B.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

18.12.2022, 15:05

ÇANAKKALE'de, evde tartıştığı kızı B.P. (17) tarafından bıçaklanarak öldürülen Erdinç P. (50) toprağa verildi. B.P., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kızı tarafından canice öldürülen baba son yolculuğuna uğurlandı

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Cevatpaşa Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre B.P. ile babası Erdinç P. arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. B.P., eline geçirdiği bıçakla babası Erdinç P.'yi bıçakladı.

Kızı tarafından canice öldürülen baba son yolculuğuna uğurlandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erdinç P.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrasında genç kız gözaltına alındı.

Kızı tarafından canice öldürülen baba son yolculuğuna uğurlandı

Erdinç P.'nin Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edildi. Erdinç P., bugün öğle sıralarında Çanakkale Şehitler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kızı tarafından canice öldürülen baba son yolculuğuna uğurlandı

Öte yandan gözaltına alınan B.P., savcılıktaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.P. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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