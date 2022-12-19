Dayakçı babasının göğsüne bıçağı sapladı

Çanakkale'de 17 yaşındaki kız, kendisine yumruk atan babasını uykusunda göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Adliyeye sevk edilen genç kız, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay dün sabah saat 04.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Ezineli Salih Efendi Sokak'taki evde meydana geldi. Annesi ve babası ayrı olan B.P, babası Erdinç Pehlivan'ın (50) yaşadığı eve geldi. Bir gece kulübünde güvenlikçi olan genç kız, iddiaya göre Lapseki'ye bağlı Umurbey'de bir şirkette çalışan babasıyla eve geç geldiği için tartıştı.



B.P. serbest kaldı



KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Kızına yumruk atıp darp eden baba, ardından yatıp uyudu. Gördüğü şiddet yüzünden kinlenen B.P, uyuyan babasının göğsüne bıçağı sapladı. Genç kızın 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak yaptığı ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi.

Yapılan incelemede kanlar içinde yatan Erdinç Pehlivan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin gözaltına alarak işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk ettiği B.P, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erdinç Pehlivan ise dün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.



■ ÜMİT ERKAN DEMİRCAN