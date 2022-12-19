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Haberler Çanakkale Gökçeada ve Bozcaada’ya 2 gün boyunca feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada’ya 2 gün boyunca feribot seferleri iptal edildi

Olumsuz hava şartları nedeniyle Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün ve yarın yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri iptal edildi.

İHA

19.12.2022, 11:43 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022, 11:43

Gökçeada ve Bozcaada’ya 2 gün boyunca feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan Geştaş Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, bugün 19 Aralık Pazartesi ve Salı günü bölgede fırtına nedeniyle, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Bugün, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki tarifeli tüm feribot seferleri iptal edilirken, yarın da Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00 ve 18.00 ile Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 20.00 ile Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00 ile Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.

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