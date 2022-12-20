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Haberler Çanakkale Baba katili kız itiraz üzerine tutuklandı

Baba katili kız itiraz üzerine tutuklandı

20.12.2022

Baba katili kız itiraz üzerine tutuklandı

ÇANAKKALE'NİN Cevatpaşa Mahallesi'ndeki evlerinde önceki gün babası Erdinç P'yi (50) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Başak P. (17) Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı.

17 yaşında baba katili olan genç kız evinden alınarak cezaevine teslim edildi. Önceki akşam Erdinç P. ile kızı Başak P'nin yaşadığı evden gelen kavga seslerini duyan komşuları, durumu polise bildirmişti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri,Erdinç P'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemişti. Öldürülen adamın kızı B.P, katil zanlısı olarak gözaltına alınmıştı.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN

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