Güreşlere hazırlanan deve, traktörle antrenman yapıyor

Devemize yıllık 1.5 ton kadar yem yediriyoruz. Bunun içerisine karma yem yapıyoruz. Burçak, arpa, buğday, çavdar ve kuru fiğ ile besliyoruz. Kasım ayının başında devemize havutunu giydiriyoruz. Aralık ayında da güreşler başlıyor. Şu an güreşler başlamak üzere devemizi en iyi şekilde antrenman verip hazırlıyoruz" dedi.