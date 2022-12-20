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Haberler Çanakkale Güreşlere hazırlanan deve, traktörle antrenman yapıyor

Güreşlere hazırlanan deve, traktörle antrenman yapıyor

Çanakkale'de 17 yıldır devecikle uğraşan 47 yaşındaki Abdullah Kurtcu, bu yıl düzenlenecek olan güreşler için 'Kabus' isimli devesini güreşlere traktör ile her gün antrenman yaptırarak hazırlıyor.

İHA

20.12.2022, 15:53 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022, 16:01

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili Köyü'nde kasaplık yapan Abdullah Kurtcu, 17 yıldır devecilik yapıyor.

Güreşlere hazırlanan deve, traktörle antrenman yapıyor

Her yıl deve güreşlerine katılarak, 'Kabus' isimli devesiyle güreş arenasında boy gösteriyor. Kurtcu, 'Kabus' isimli devesini güreşlere hazırlarken, her gün traktör ile 3 kilometre antrenman yaptırarak güreşlere hazırlıyor.

Güreşlere hazırlanan deve, traktörle antrenman yapıyor

Yaz boyunca baktığı 'Kabus' isimli devesini, kış aylarının gelmesiyle güreşlere hazırladıklarını belirten Abdullah Kurtcu, "Çan Etli köyünden Kabus adlı devemizi antrenman yaptırıyoruz.

Güreşlere hazırlanan deve, traktörle antrenman yapıyor

Bütün yaz ayı boyunca baktık. Şimdi devemizi güreşlere hazırlıyoruz. Devemizi orta bir deve güreşlerde güreştiriyoruz. Traktör ile 1.5 kilometre gidiyoruz 1.5 geliyoruz. Bir gün ara ile devamlı gezdiriyoruz. Devemizi antrenman veriyoruz

Güreşlere hazırlanan deve, traktörle antrenman yapıyor

Devemize yıllık 1.5 ton kadar yem yediriyoruz. Bunun içerisine karma yem yapıyoruz. Burçak, arpa, buğday, çavdar ve kuru fiğ ile besliyoruz. Kasım ayının başında devemize havutunu giydiriyoruz. Aralık ayında da güreşler başlıyor. Şu an güreşler başlamak üzere devemizi en iyi şekilde antrenman verip hazırlıyoruz" dedi.

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