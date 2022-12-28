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Çanakkale'de leylekler mevsimleri şaşırdı

Son dakika... Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, mevsimleri karıştırarak, kışın ortasında Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Gerlengeç köyüne geldi.

İHA

28.12.2022, 15:31

Çanakkale’de leylekler mevsimleri şaşırdı

Çanakkale'de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı Biga'nın Gerlengeç köyüne mevsimleri karıştıran iki leylek geldi. Arazilerin arasında dolaşan leylekler, zaman zaman bölgede uçarak sıcak yerler aradı. Sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar, bahar ve yaz aylarında gördükleri leylekleri bir anda karşılarında görünce şaşkınlık yaşarken, cep telefonu kameralarıyla leyleklerin görüntülerini çekti.



Gece ile gündüz arasında yaşanan sıcaklık farklılıklarından dolayı leyleklerin üşümesinden endişe eden vatandaşlar, leyleklerin sıcak bölgelere göç etmesini dilediler.

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