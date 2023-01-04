Çanakkale Savaşı’nın hastanesiydi... Günümüzün ilim irfan yuvasına dönüştü!

Karabiga Beldesi ve kendileri için bu Taş Mektep binasının ayrı bir önemi ve kıymeti olduğunu belirten Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, "Binamız Çanakkale Savaşları sırasında hastane olarak kullanılmış. Cephede yaralanan askerlerimiz deniz yoluyla Karabiga'ya getirilip, binamızın içinde tedavi süreçleri yapılmış. İyileşen askerlerimiz cepheye dahil olurken, şehit olan askerlerimiz ise şehitliğimize defnedilmiş. Binamız Çanakkale Savaşları sonrasında ilköğretim okulu olarak kullanıldı. Bana da bu okulda okumak ve mezun olmak nasip oldu.