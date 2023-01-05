2 yıl İslam’ı inceleyip Müslümanlığı seçti

UKRAYNA'NIN Luhansk kentinde doğan, 2 yıl boyunca Rusça Kur'an-ı Kerim meali okuyarak İslam dinini inceleyen 49 yaşındaki Viktoriia Behuzlova, 'Melek' ismini alarak Müslüman oldu. Çanakkale İl Müftülüğünde yapılan İhtida Mersimi, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Ali Bal'ın Kur'anı Kerim tilaveti ile başladı. Merasim Viktoriia Behuzlova'nın şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirmesi ve yapılan dua ile tamamlandı. Müslüman olan Viktoriia Behuzlova'ya, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından "İhtida Belgesi" ile birlikte Kur'an-ı Kerim meali ve çeşitli kitaplar hediye edildi.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN