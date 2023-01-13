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Haberler Çanakkale Ölüme terk edildiler... Kaçak göçmenler Çanakkale'de kurtarıldı!

Ölüme terk edildiler... Kaçak göçmenler Çanakkale'de kurtarıldı!

Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 12 kaçak göçmen, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İHA

13.01.2023, 10:00 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023, 10:01

Ölüme terk edildiler... Kaçak göçmenler Çanakkale’de kurtarıldı!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen can salı içerisindeki 12 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-84' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 12 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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