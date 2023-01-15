Mutluluk traktörle geldi

Çanakkale Ezine'de yaşayan 86 yaşındaki İbrahim Ersan, çiftçiliği bıraktıktan sonra 2020 yılında 37 yıl boyunca kullandığı 1963 model traktörünü sattı. Hayatında başka traktör kullanmayan babası İbrahim Ersan'ın üzüldüğünü gören oğlu Ramazan Ersan (40), babasının ilk göz ağrısı traktörünü 3 yıl sonra satın alarak kendisine hediye etti. Ezine'de İbrahim Ersan 2020'de çiftçiliği bırakınca, 37 yıl boyunca bütün kazancını borçlu olduğu 17 AF 681 plakalı traktörünü satmak zorunda kaldı. Traktörüyle birlikte anılarını da yitirdiği için üzüntü yaşayan babasını gören oğlu Ramazan Ersan, traktörü bulmak için araştırmaya başladı.

GALERİCİYLE ANLAŞTI

Üç yıl sonra 63 model traktörün izine Ezine'de bir galeride rastlayan Ramazan Ersan, galerici ile anlaştıktan sonra traktörü satın aldı. Ardından traktörün bakımını yaptırdı, boyattı ve evin önüne getirerek babası İbrahim Ersan'a hediye etti. Traktörünü yenilenmiş haliyle evinin önündeki garajında gören İbrahim Ersan, büyük sevinç yaşadı. 37 yıl boyunca başka traktör kullanmayan Ersan, oğluna teşekkür ederek, "Çok sevindim. Oğlum baba malı traktörü geri almış. Gözümün önünde duruyor. Bu traktör ile çok anım var. 37 yıl boyunca ne yaptıysam, ne kazandıysam bu traktör ile yaptım" dedi.

HEP ANILARINI ANLATIYOR

Babasının traktörünü satmasından duyduğu üzüntüyü görünce aracı bulup yeniden almak için kolları sıvadığını söyleyen Ramazan Ersan, "Galerici arkadaşla iletişime geçtik. Traktörün hikayesini öğrenince bize yardımcı oldu ve yeniden satın aldık. Babam evinin önünde traktörü görünce çok mutlu oldu. Eski günleri hatırladı. Babam, bizlere traktörüyle yaşadığı anılarını anlatıyor. Onu böyle mutlu gördüğümüz için biz de çok mutluyuz" diye konuştu.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN