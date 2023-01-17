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Haberler Çanakkale Bozcaada ve Gökçeada’da feribot seferlerine fırtına engeli

Bozcaada ve Gökçeada’da feribot seferlerine fırtına engeli

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün ve yarın yapılması planlanan tarifeli feribot seferleri iptal edildi.

İHA

17.01.2023, 09:59

Bozcaada ve Gökçeada’da feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Geyikli-Bozcaada hattında bugün ve yarın, Kabatepe-Gökçeada hattında ise 18 Ocak'ta yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri iptal edildiği bildirildi.

Bugün Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den Gökçeada'ya gece saat 01.00 ve sabah saat 09.00'da, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise sabah 06.00'da feribot seferleri gerçekleştirilirken, gün içinde yapılması planlanan diğer tüm tarifeli feribot seferleri ise fırtına nedeniyle iptal edildi.

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