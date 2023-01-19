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Haberler Çanakkale Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine lodos engeli!

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine lodos engeli!

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'nde etki gösteren lodos fırtınası sebebiyle 9.01.2023 Perşembe günü Gökçeada ve Bozcaada hattında yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İHA

19.01.2023, 13:59

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine lodos engeli!

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli feribot seferleri lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, "19.01.2023 Perşembe (bugün) Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 19.01.2023 Perşembe (bugün) Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

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