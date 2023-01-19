  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Çanakkale açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem

Çanakkale açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir ve İzmir'den de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

19.01.2023, 08:25

Çanakkale açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan aktarılan habere göre; Ege Denizi'nde Çanakkale açıklarında saat 05.22'de 4.6 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çanakkale'nin yanı sıra İzmir ve Balıkesir'den de hissedildi. Bu bölgelerde kısa süreli endişe yaratan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşandı.

ÇANAKKALE VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Depremin ardından Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 05.22'de Ege Denizi, Ayvacık açıkları merkezli meydana gelen 4.6 büyüklüğünde deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle" ifadelerine yer verildi

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA