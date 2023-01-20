Köylünün alın terine çöken çete lideri belediyeden çıktı

Çanakkale'de hafta sonlarında kurulan semt pazarlarında köylülerin tarlasından getirdiği sebze ve meyveleri zorla elinden alan, esnafa zorla senetler imzalatarak haraca bağlayan bir grubun olduğu ihbarını alan polis ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı. Semt pazarlarında kimi zaman kendilerine pazarcı, kimi zaman da malını satmak isteyen köylü süsü veren çete üyeleri, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı.

BELEDİYE PERSONELİYMİŞ

Soruşturmanın genişletilmesiyle köylülerin korkulu rüyası haline gelen çete liderinin, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Fevzi Paşa Mahallesi Sosyal Yaşam Evi'nde görev yapan Erşan Demiroğlu olduğu ve kardeşi Hulisi Demiroğlu ile illegal yapılanma içinde oldukları tespit edildi. Çetenin, Belediyenin gücünü kullanarak kurulan tüm semt pazarlarını istediği gibi yönettiği ve tüm reyonlarda hak sahibi olduğu ileri sürülürken, belediye personeli Erşan Demiroğlu'nun bir dönem Çanakkale Yaş Sebze Meyve ve Kuru Gıda Pazarcılar Derneği Başkanlığı da yaptığı belirlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Çetenin, köylülerin aylarca çalışıp didinerek emekle hazırladığı yüzlerce kasa sebze ve meyveyi zorla ellerinden aldığı ortaya çıktı. Asayiş şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler elde ettikleri bilgiler doğrultusunda birçok ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Erşan Demiroğlu, Hulisi Demiroğlu, Y.K, H.İ, E.B, B.K ve M.Ç yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların evlerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca, çok sayıda fişek ile birlikte birçok senet-çek ele geçirildi. Çete lideri olduğu ileri sürülen Erşan Demiroğlu'nun sosyal medyadan CHP'li belediye başkanı için "Ekmeğimizi Ülgür Gökhan veriyor" diye paylaşım yaptığı tespit edildi.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN