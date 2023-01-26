Çanakkale’deki vurgunda şok gelişme

CHP'Lİ Çanakkale Belediyesi'nde İnsan Kaynakları personeli olarak görev yapan Murat Y'nin emekli 9 personeli çalışıyor gibi göstererek maaşlarını kendi hesabına aktardığının ortaya çıkmasının ardından dün olayla ilgili şok bir gelişme daha yaşandı. Olaydan sonra ihtihar girişiminde bulunan ve hastanede tedavi gören Murat Y'nin zimmetine geçirdiği iddia edilen paradan 423 bin lirayı belediyenin hesabına aktardığı öne sürüldü. İnsan Kaynakları'ndan sorumlu Belediye Başkan Yardımcı Rebiye Ünüvar, "Para iadesi konusunda bilgim yok. Şu an başkanımızla yurtdışındayız" dedi. Yaşananlara rağmen başkan Ülgür Gökhan ile yardımcısı Ünüvar'ın yurt dışına çıkması da tepkiyle karşılandı

EMEKLİLERİ ÇALIŞIYOR GİBİ GÖSTERMİŞ

YAPILAN incelemelerde müfettişler, Murat Y'nin belediyeden emekli olan 9 personeli hala çalışıyor gibi göstererek maaşlarını kendi hesabına aktardığını belirledi. Bu sistemle Murat Y'nin 2019'dan bu yana hesabına milyonlarca lira aktardığı tespit edildi.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN