Mine’nin ölümünde ‘kilitli kapı’ şüphesi

İstanbul Küçükçekmece'de erkek arkadaşının evinde 3 gün kalan Mine Söylemez, burada çıkan yangında balkonda mahsur kalınca 3. kattan aşağıya atladı. 27 gün yoğun bakımda kalan Söylemez hayatını kaybetti. 15 yaşındaki Mine'nin, yanına kaçtığı 25 yaşındaki Şerif E. hakkında suç duyurusunda bulunan Söylemez ailesi, çıkan yangında Mine'nin üzerine bilerek kapının kapatıldığını iddia etti.





SIĞINDIĞI EVDE İSTENMEDİ

Çanakkale'de anneannesi Mine Arslanoğlu ile yaşayan 15 yaşındaki Mine Söylemez, 2 ay önce İstanbul'a annesinin yanına gönderildi. İddiaya göre, üvey babası tarafından evde istenmeyen Mine, 25 Aralık 2022 tarihinde evden kaçtı. Küçükçekmece'de yaşayan ve kendisini 'Şahin Çakır' olarak tanıtan Suriyeli 3 çocuk babası Şerif E'nin evine sığındı. Şerif E'nin ablası olarak bildiği kişi tarafından evde istenmedi.





7 AYLIK BEBEĞİ KURTARDI

28 Aralık günü saat 12.30 sıralarında ise, Küçükçekmece'deki bu evde yangın çıktı. 4 katlı binanın 3'üncü katındaki yangında tüm daireyi alevler sardı. Şerif E, ablası olarak bilinen kadın ve 2 çocuğu evden kaçarken, Mine Söylemez, Şerif E'nin 7 aylık bebeği ile balkona çıktı. Battaniye açanları gören Söylemez, önce bebeği aşağıya attı ardından kendisi atladı. Mine Söylemez, kaldırıldığı hastanede 27 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti.



"KİLİTLİ KALINCA BALKONA ÇIKMIŞ"

ANNEANNE Mine Arslanoğlu, yangın çıktıktan sonra torununun üzerine kapıların kapatıldığını iddia ederek, Anne ve babasıyla birlikte şikayet dilekçemizi verdik. 15 yaşındaki çocuğumun canına kıydılar. Benim çocuğumun üzerine kapıyı kilitlediler, kendileri kaçtılar, çocuğum çaresiz balkona gitti. Zaten evde istemiyorlarmış. Onlar yaptılar, başka kimse yapmadı" diye konuştu.





'EVDEKİ 6 KİŞİDEN&NBSP;SADECE KIZIM ÖLDÜ'

BABA Yılmaz Söylemez, 13 Ocak'ta Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Şerif E. hakkında suç duyurusunda bulundu. Baba Söylemez, yangından 3 gün önce evden kaçan kızının Leman adlı kişi tarafından Şerif E'nin yanına götürüldüğünü öne sürdü. Baba Söylemez, yangında evde bulunan 6 kişiden yalnızca kızının ölümünün detaylı araştırılmasını talep etti.



Ümit Erkan Demircan