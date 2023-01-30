Böyle vefa insanda yok! Ölen arkadaşının başında 1 hafta bekledi!

Köpeğin burada 1 haftadır beklediğini söyleyen Eren, "Muhtemelen sisli bir havada otomobil çarptı. Köyde elektrik işini yapmaya giderken, ölen köpek ile başında bekleyen diğer köpeği gördüm. Geri dönerken tekrar aynı yerdeydiler. Daha sonra evden ekmek yiyecek alıp, geldim. 1 hafta boyunca besledim" dedi.