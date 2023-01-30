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Haberler Çanakkale Böyle vefa insanda yok! Ölen arkadaşının başında 1 hafta bekledi!

Böyle vefa insanda yok! Ölen arkadaşının başında 1 hafta bekledi!

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde otomobil çarpması sebebiyle ölen erkek köpeğin başında 1 hafta bekleyen dişi köpek, görenleri duygulandırdı. Olaya şahit olan İsmail Fatih Eren (35) dişi köpeği, 1 hafta boyunca evden getirdiği yiyeceklerle besledi.

DHA

30.01.2023, 12:52

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde İsmail Fatih Eren (35), otomobil çarpması sonucu ölen erkek köpeğin başında beklediğini fark ettiği dişi köpeği, 1 hafta boyunca evden getirdiği yiyecekle besledi.

Böyle vefa insanda yok! Ölen arkadaşının başında 1 hafta bekledi!

Bayramiç ilçesine bağlı Çiftlik köyü mevkinde 23 Ocak'ta otomobil çarpması sonucu bir erkek köpek öldü. İlçede elektrik tamiratı yapan İsmail Fatih Eren, yolda bir erkek köpeğin öldüğünü, dişi bir köpeğin de yanında beklediğini gördü.

Böyle vefa insanda yok! Ölen arkadaşının başında 1 hafta bekledi!

Eren, ölen köpeği yoldan kenara çekti, evden getirdiği yiyecekle dişi köpeği besledi.

Böyle vefa insanda yok! Ölen arkadaşının başında 1 hafta bekledi!

Köpeğin burada 1 haftadır beklediğini söyleyen Eren, "Muhtemelen sisli bir havada otomobil çarptı. Köyde elektrik işini yapmaya giderken, ölen köpek ile başında bekleyen diğer köpeği gördüm. Geri dönerken tekrar aynı yerdeydiler. Daha sonra evden ekmek yiyecek alıp, geldim. 1 hafta boyunca besledim" dedi.

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