Başından vurulup öldürüldü! Çanakkale’deki vahşette yeni gelişme

Olay, Bayramiç ilçesi Tepecik Mahallesi Çınar Sokak'ta dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katında, Mehmet Eren'in yaşadığı evden silah sesleri duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tabancayla başından vurulduğu belirlenen Eren, Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Eren, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olaydan 1 saat sonra Bayramiç Emniyet Müdürlüğü'ne gidip teslim olan Aytuğ Dönmez, Eren'in kazayla vurulduğunu söyledi. 'Çete kurma', 'Cinayet', 'Tehdit' gibi çeşitli suçlardan sabıkası olan, 1 yıl önce cezaevinden tahliye olduğu belirlenen Dönmez, gözaltına alındı. Olay sırasında evde olan A.K. (20) ise polisteki ifadesinde, "Mehmet Eren, Aytuğ Dönmez'e tabancasını verirken kazayla silah ateş aldı ve Mehmet başından vuruldu" dedi.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen Aytuğ Dönmez, mahkemede, emniyette verdiği ifadesini tekrar etti. İfadesinde "Eşimle ufak bir tartışma yaşadığım için Mehmet Eren'in evinde kalıyordum. Mehmet bir tabanca getirdi. Herhalde kurusıkı tabancadan döndürme yapılmış bir silahtı. Silahı bana göstermek istedi. Silahı bana verirken silah birden ateş aldı. Mehmet başından vuruldu. Ben de 112'yi arayarak olayı haber verdim" diyen Aytuğ Dönmez, tutuklanarak cezaevine gönderildi.