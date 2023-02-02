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Haberler Çanakkale Otomobilleri dere yatağına yuvarlandı...Korkunç kazada 2 genç hayatını kaybetti!

Otomobilleri dere yatağına yuvarlandı...Korkunç kazada 2 genç hayatını kaybetti!

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kontrolden çıkan araç ağaca çarparak dere yatağına yuvarlandı. Tanınmaz hale gelen aracın içindeki sürücü Gencer Karataş (21) ile yolcu konumunda bulunan Zeki Can Curaoğlu'nun (20) hayatını kaybetti.

AA

02.02.2023, 16:09

Otomobilleri dere yatağına yuvarlandı...Korkunç kazada 2 genç hayatını kaybetti!

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde trafik kazası sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ezine ilçesinden Bayramiç yönüne giden Gencer Karataş (21) idaresindeki 10 DS 868 plakalı otomobil, Türkmenli köyü ile Yağcılar Orman Deposu arasında kontrolden çıkıp ağaca çarparak dere yatağına yuvarlandı.

Bölgeden geçen sürücülerin aracı fark ederek durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, hurdaya dönen otomobilde sürücü Karataş ile Zeki Can Curaoğlu'nun (20) hayatını kaybettiğini belirledi.

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