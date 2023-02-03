Adı rüşvet skandalına karışmıştı! İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 31 Ocak'ta Gökçeada'da bazı adreslere düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Çetin ile S.D, E.B, R.G. ve B.B. gözaltına alınmıştı.