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Haberler Çanakkale Adı rüşvet skandalına karışmıştı! İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi!

Adı rüşvet skandalına karışmıştı! İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi!

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 31 Ocak tarihinde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İlçe Belediye Başkanı Ünal Çetin ve şüpheli 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

AA

03.02.2023, 10:11

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İlçe Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de aralarında bulunduğu 5 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Adı rüşvet skandalına karışmıştı! İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi!

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D, kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adı rüşvet skandalına karışmıştı! İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi!

Sağlık kontrollerinin ardından Çanakkale Adliyesine getirilen şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.

Adı rüşvet skandalına karışmıştı! İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 31 Ocak'ta Gökçeada'da bazı adreslere düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Çetin ile S.D, E.B, R.G. ve B.B. gözaltına alınmıştı.

Adı rüşvet skandalına karışmıştı! İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi!

Zanlılar arasında başka bir suçtan tutuklu müteahhit K.Ç'nin de bulunduğu bildirilmişti.

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