  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Çanakkale'de iş yeri yangını! Saniyeler içinde küle döndü!

Çanakkale'de iş yeri yangını! Saniyeler içinde küle döndü!

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, bir dükkanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dükkanda bulunan malzemler ise tamamen yanrak küle döndü.

İHA

03.02.2023, 09:00

Çanakkale’de iş yeri yangını! Saniyeler içinde küle döndü!

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir iş yerinin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yenice ilçesi Biga Caddesi üzerinde Zeki Sarıoğlu'na ait Nalburiye dükkanının bodrum katında saat 23.00 sıralarında nedeni belli olmayan bir şekilde yangın çıktı. İş yerinden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerini bildirdi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Dükkanın bodrum katında bulunan malzemeler yanarak küle döndü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA