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Haberler Çanakkale Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli! 2 gün sürecek!

Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli! 2 gün sürecek!

Beklenen fırtına nedeniyle, Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine 5-6 Şubat tarihlerinde yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

İHA

04.02.2023, 13:41

Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli! 2 gün sürecek!

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine 5-6 Şubat tarihleri arasında yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında 5-6 Şubat tarihleri arasında yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri beklenen fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Konuyla ilgili Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "05-06 Şubat 2023 Pazar ve Pazartesi günleri Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 05-06 Şubat 2023 Pazar ve Pazartesi günleri Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

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