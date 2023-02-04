Gökçedada’da Çetin ile 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

ÇANAKKALE'NİN Gökçeada ilçesinde büyük imar yolsuzluğu sonrası gözaltına alınan, aralarında İyi Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin ve İmar Müdürü Seval Duran'ın da bulunduğu 5 kişi dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Başkan Çetin'in adliyeye götürüldüğü sırada oldukça yorgun olduğu gözlenirken, kayak için Erzurum'a gitmeye hazırlandığı sırada İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan Seval Duran'ın hesap hareketlerinde ise ciddi artışların olduğu ortaya çıktı. İmar ve ruhsat almak için belediyeye başvuran adalıların "imarım, mimarım, ünalım" parolasını kullandığı belirlendi. Gökçeada'da yaşanan imar skandalının adada uzun süredir dilden dile dolaştığı ve alay konusu haline geldiği kaydedildi.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN