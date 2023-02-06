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Haberler Çanakkale Bozcaada ve Gökçeada’ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

Bozcaada ve Gökçeada’ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

İHA

06.02.2023, 16:51

Bozcaada ve Gökçeada’ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, Geyikli-Bozcaada ile Gökçeada-Kabatepe hattındaki bazı feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 07.00, 11.00 ve Geyikli'den saat 08.00, 10.00 ile Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada'dan saat 07.00, 18.00 ile Kabatepe'den saat 09.00 ve saat 20.00 seferleri iptal edildi.

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