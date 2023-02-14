Tekne faciasında 4’ü agır 6’sar kez müebbet istendi

ÇANAKKALE'NİN Ayvacık ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu 4'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili iddianame hazırlandı. Savcı, tutuklu sanıklar Cengizhan Atuk (30) ve Burçer Yılmaz hakkında 'çocuğu kasten öldürme', 'kasten öldürme' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlarından 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2'şer kez müebbet hapis istedi.

Olay, 24 Eylül 2022'de Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında meydana geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan göçmenlerin bulunduğu fiber teknenin battığı ihbarını aldı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, 15 kaçak göçmeni kurtarırken, 4'ü çocuk 6 kişinin ise cansız bedenlerine ulaşıldı.