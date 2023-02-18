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Haberler Çanakkale Çanakkale'de feci kaza! Beton mikserinin çarptığı sürücü korkunç şekilde can verdi!

Çanakkale'de feci kaza! Beton mikserinin çarptığı sürücü korkunç şekilde can verdi!

Çanakkale-Ezine yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkarak demir bariyerleri parçalayan beton mikseri karşı şeride geçerek hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen beton mikseri sürüklenirken, hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA

18.02.2023, 17:13

ÇANAKKALE'de, beton mikserinin hafif ticari araca çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Çanakkale- Ezine yolunda meydana geldi.

Çanakkale’de feci kaza! Beton mikserinin çarptığı sürücü korkunç şekilde can verdi!

Çanakkale'den Ezine yönüne giden Salih Sefa Şahin'in (30) kullandığı 17 FR 511 plakalı beton mikseri, kontrolden çıkarak demir bariyerleri parçalayıp, karşı şeride geçtikten sonra Sinan Tezel (59) yönetimindeki 17 ACL 949 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çanakkale’de feci kaza! Beton mikserinin çarptığı sürücü korkunç şekilde can verdi!

Hafif ticari araç, hurdaya dönerken, çarpmanın etkisiyle devrilen beton mikseri, sürüklendi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çanakkale’de feci kaza! Beton mikserinin çarptığı sürücü korkunç şekilde can verdi!

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Sinan Tezel hayatını kaybederken, beton mikseri şoförü Salih Sefa Şahin ise yaralandı.

Çanakkale’de feci kaza! Beton mikserinin çarptığı sürücü korkunç şekilde can verdi!

Sağlık görevlileri, Şahin'i ambulansa Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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