  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Yıllardır umre için biriktiriyordu... 40 bin TL'sini depremzedelere bağışladı!

Yıllardır umre için biriktiriyordu... 40 bin TL'sini depremzedelere bağışladı!

Çannakkale'nin Yenice ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Bayram Bozkul, umre için biriktirdiği 40 bin TL'sini afet bölgesindeki depremzedeler için kullanılmak üzere AFAD'a bağışladı.

İHA

21.02.2023, 11:26

Yıllardır umre için biriktiriyordu... 40 bin TL’sini depremzedelere bağışladı!

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 73 yaşındaki Bayram Bozkul, umre için biriktirdiği 40 bin TL'yi asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Yenice ilçesine bağlı Soğucak köyünde yaşayan Bayram Bozkul örnek bir davranışa imza attı.

Bayram Bozkul, yıllardır umreye gitmek için biriktirdiği 40 bin TL'yi depremzedeler için deprem bölgesinde kullanılmak üzere AFAD'a bağışladı.Bayram Bozkul, Soğucak Köy Muhtarı Durmuş Çatak'a ile birlikte bankaya giderek umre parası olan 40 bin TL'yi AFAD hesabına yatırdı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA