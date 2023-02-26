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Haberler Çanakkale Gökçeada ve Bozcaada'da feribot seferlerine fırtına engeli

Gökçeada ve Bozcaada'da feribot seferlerine fırtına engeli

Bugün fırtına nedeniyle iptal edilen Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da yapılamayacak. İşte yarın için iptal olan feribot seferleri...

AA

26.02.2023, 16:00

Gökçeada ve Bozcaada’da feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 18.00 ve 22.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 20.00'de, Bozcaada'dan da Geyikli'ye saat 18.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 19.00'da seferler gerçekleştirilecek. Planlamadaki diğer feribot seferleri ise fırtına dolayısıyla yapılamayacak.

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında bugün de aynı nedenden dolayı seferler gerçekleştirilememişti.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.

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