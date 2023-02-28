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Haberler Çanakkale Çanakkale Biga'da afetzedelere kişisel bakım hizmeti yapılıyor

Çanakkale Biga'da afetzedelere kişisel bakım hizmeti yapılıyor

Deprem bölgelerinden Biga’ya gelerek Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Ahmet Bican Öğrenci Yurdu’na yerleştirilen depremzedelere, kişisel bakım hizmeti veriliyor.

İHA

28.02.2023, 13:52

Çanakkale Biga’da afetzedelere kişisel bakım hizmeti yapılıyor
Deprem bölgelerinden Biga'ya gelerek Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Ahmet Bican Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen depremzedelere, kişisel bakım hizmeti veriliyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Biga'ya depremin etkilediği illerden depremzedeler geldi. Biga'ya gelen depremzedelerin bir kısmı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Ahmet Bican Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri öğrencileri, yurdun içerisinde depremzede vatandaşlara kişisel bakım hizmeti veriyor.



Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, KYK öğrenci yurdunda bulunan depremzede ailelere verilen kişisel bakım hizmeti ve çocuklar için oluşturulan aktivite alanını ziyaret ederek verdikleri desteklerden dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
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