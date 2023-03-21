CHP’li Çanakkale Belediyesi’ndeki vurgunda şok gelişme! Sessiz sedasız defnetmişler!

Şehir de günün konusu olan olay geçtiğimiz Aralık ayında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'ne gönderilen bir ihbar mektubuyla ortaya çıkmıştı. İhbar mektubunun ardından İçişleri Bakanlığı; Çanakkale Belediyesi'nde son dönemde bazı usulsüzlüklerin yaşandığı, bazı personelin evrakta sahtecilik yaparak zimmetine para geçirdiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bakanlıktan iki, Sayıştay'dan ise dört müfettiş iddiaların incelenmesi için belediyeye gönderildi. Geçtiğimiz Ocak ayında belediyeye gelen müfettişler; iddiaların odağında olan insan kaynakları departmanında inceleme başlattı. Tüm dosyaları incelemeye alan müfettişler, 350'ye yakın belediye işçisinin maaş, tahakkuk, bordrolama ve özlük haklarından sorumlu Murat Y.'nin bir hafta önce sağlık sorunlarını gerekçe göstererek rapor aldığını belirledi.