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Çanakkale’de 18 metrelik lüks yat mendireğe çarptı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde boğazdan geçen 18 metre uzunluğundaki lüks yat mendireğe çarptı. Olayın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden gelen ekipler de çevre kirliliği olup olmadığını kontrol etti.

30.03.2023, 12:26

İstanbul'dan Yunanistan'a giden İngiliz bayraklı 'Gemini' isimli 18 metre uzunluğundaki bir yat, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında henüz belirlenemeyen nedenle Eceabat Yat Limanı'nın mendireğine çarptı.

Çanakkale’de 18 metrelik lüks yat mendireğe çarptı

Lüks yatın baş tarafının bir bölümü mendireğe çıktı. Yatın kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.

Çanakkale’de 18 metrelik lüks yat mendireğe çarptı

Çanakkale Boğazı geçişi yapacak diğer gemilerin kaptanları da kazayla ilgili bilgilendirildi.Sahil Güvenlik ve Çanakkale Liman Başkanlığı görevlileri olay yerine gelerek personelden bilgi aldı.

Çanakkale’de 18 metrelik lüks yat mendireğe çarptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden gelen ekipler de çevre kirliliği olup olmadığını kontrol etti.

Çanakkale’de 18 metrelik lüks yat mendireğe çarptı

Teknenin vinç yardımıyla kaldırılıp alt bölümünün kontrol edileceği, gerekli sörvey işlemlerinin ardından seyrine karar verileceği öğrenildi.

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