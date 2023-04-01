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Haberler Çanakkale Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale'de etkili olması beklenen fırtına sebebiyle, Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin hizmet verdiği diğer güzergahlarda seferlerin normal seyredeceği öğrenildi.

AA

01.04.2023, 12:30

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine ’fırtına’ engeli

Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye 14.00 ve 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 18.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 15.00 ve 20.00 saatlerindeki feribot seferleri iptal edildi.

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin hizmet verdiği diğer güzergahlarda seferlerin normal seyredeceği öğrenildi.

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