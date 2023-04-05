Eşini vuran adam kendini böyle savundu!

EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Gencay Korur, mahkeme salonuna getirildi. Tanık ve sanık avukatları ile tanık yakınları salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, duruşmada tutuklu sanık Gencay Korur'un savunmasını dinledi. Sanık Gencay Korur, duruşmadaki savunmasında cinayeti işlemeden önce karısının kendisini çok kez aldattığına yönelik iddialarda bulunarak, cinayet günü yaşananları anlattı. Duruşmada boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğünü ifade eden sanık Gencay Korur, "Ayşe Korur ile 15 yıllık evliyim. 2 kız çocuğumuz var. Ayşe Korur ile birbirimizi severek, evlendik. Evet, ben eşimi öldürdüm. Kabul ediyorum. İnternetten bin 700 TL'ye tüfek aldım. Daha önceden Ezine'ye gelirken sürekli olarak tüfeği kayınvalidemin bahçesindeki hurda araca saklıyordum. Bu sefer eve geldiğimde tüfeği yine hurda araca koyacakken eşimin dışarıda tek başına sandalyede otururken gördüm. Eşim telefonla konuşuyordu. Tüfeği yanıma alıp otların içerisinde gizlenerek eşimin telefon konuşmasını dinledim. Eşim telefonla başka adamlarla konuşuyordu. Otlardan çıkan ses nedeniyle eşim beni fark etti. Eşim korkunca ona korkma dedim. Bana 'niye geldin' dedi. 'Adamlarla konuşuyorum bunları biliyorsun niye geliyorsun' diye sordu. Ben de ona kızımı adamlara satacağının doğru olup olmadığını sordum. Eve giderken arkasını dönüp bana küfür ettikten sonra yüzüme tükürdü ve eve girdi. Ben de kendimi tutamayarak tüfeği aldım. Evin içine camdan ateş ettim. Benim öldürmek gibi bir niyetim yoktu, sadece korkutmak istedim. Bir hedef gözetmedim. Daha sonra evin içine baktığımda eşimin alnından kan geldiğini gördüm" dedi.