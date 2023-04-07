İşkenceci katil ‘Öldürme niyetim yoktu’ dedi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde geçen yıl ağustos ayında boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur'u öldüren Gencay Korur'un yargılanmasına başlandı. Tanık olarak dinlenen Ayşe Korur'un babası Cahit Hamal, "Gencay Korur'un uzaklaştırma kararı olmasına rağmen 3 kez geldi. Ağlayarak kızımla barışmak istediğini söyledi. Kızımın göğsünde, yanaklarında sigara yakmış. İnsan içinde dövüyor, işkence yapıyordu. Kızım bizimle yaşıyordu. Yalan söylüyor. Esrar kullanıp satıyor. Kızım hastalıktan bayılıyordu. Kışın kızımı annesiyle soğuk suyla yıkayıp, tecavüz etti" dedi.

Davanın ilk duruşmasına, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Korur, karısının kendisini aldattığını söyleyerek eşini öldürdüğünü itiraf etti. İnternetten aldığı tüfeği kayınvalidesinin bahçesinde saklayan Korur, cinayet günü eşinin adamlarla konuştuğunu gördüğünü söyledi.

ÇOK GURURLUYDU!

Korur, "Kızımı adamlara satacağının doğru olup olmadığını sordum. Küfür etti, tükürdü ve eve girdi. Kendimi tutamayarak camdan ateş ettim. Öldürmek niyetim yoktu, korkutmak istedim" dedi. Mahkeme Gencay Korur'un tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşma 23 Haziran'a ertelendi. Katil zanlısı Korur, cinayetin ardından sosyal medyada, 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yaparak, "Namusumu temizledim" demişti.