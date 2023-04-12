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Haberler Çanakkale Kendisini uyuşturucu karşıtı gibi gösterdi, uyuşturucudan yakalandı

Kendisini uyuşturucu karşıtı gibi gösterdi, uyuşturucudan yakalandı

Çanakkale başta olmak üzere 4 şehirde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sırasında kendisini sosyal medyada uyuşturucu karşıtı gibi gösteren 'Mübarek Serdar' lakaplı şahıs ve 5 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

12.04.2023, 14:52 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023, 14:53

Kendisini uyuşturucu karşıtı gibi gösterdi, uyuşturucudan yakalandı

Çanakkale'de Ezine Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir süredir teknik takip çalışmalarını gerçekleştirdikleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Çanakkale il merkezi, Yenice, Biga, Bozcaada ilçeleri ve Geyikli beldesinin yanı sıra, İstanbul, Balıkesir ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda kendisini sosyal medyada uyuşturucu karşıtı olarak tanıtan 'Mübarek Serdar' lakaplı Serdar K. ile 5 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 2 bin uyuşturucu nitelikte hap, 6 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden 20 milyon lira haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin, mağdurlardan tehdit ve şantajla nitelikli yağma suçu işledikleri de tespit edildi.

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