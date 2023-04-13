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Haberler Çanakkale Feribota fırtına engeli! Bozcada ve Gökçeada da bazı seferler iptal edildi

Feribota fırtına engeli! Bozcada ve Gökçeada da bazı seferler iptal edildi

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada'daki bazı feribot seferleri fırtına ihtimaline karşı iptal edildi. Bozcaada'dan saat 14.00, Geyikli'den saat 15.00 seferleri iptal edildi; Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 13.00, Kabatepe'den saat 15.00 seferleri yapılamayacak.

DHA

13.04.2023, 18:03

Feribota fırtına engeli! Bozcada ve Gökçeada da bazı seferler iptal edildi
Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine, Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yarınki bazı seferler iptal edildi.



Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Bozcaada'dan saat 14.00, Geyikli'den saat 15.00 seferleri iptal edildi; Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 13.00, Kabatepe'den saat 15.00 seferleri yapılamayacak.
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