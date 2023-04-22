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Haberler Çanakkale 25 yıldır pedal çevirmediği şehir kalmadı

25 yıldır pedal çevirmediği şehir kalmadı

22.4.2023

Gazete

25 yıldır pedal çevirmediği şehir kalmadı
Antalya'da 72 yaşındaki Hasan Taş, bisikletiyle her hafta anne ve babasının kabrini ziyaret ediyor, geriye kalan zamanlarında ise Türkiye'yi karış karış geziyor. Bisikletiyle her yıl Çanakkale'de bulunan şehitliği ziyaret ettiğini anlatan Taş, "Araba kullanmıyorum, arabanın içine girdim mi gırtlağıma yapışıyorlar gibi oluyorum. Arabayı terk ettikten sonra 25 senedir şehirlerarası bisiklete biniyorum. Bir gün herkes bisiklete binecek. Mutlu olmak istiyorsan yaşı yok, bisiklete bineceksin. Mutsuzsan bisikletin yok demektir" dedi.
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