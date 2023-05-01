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Haberler Çanakkale Otomobil çarpmasıyla sürüklenen motosiklet sürücüsünün hayatını başındaki kask kurtardı

Otomobil çarpmasıyla sürüklenen motosiklet sürücüsünün hayatını başındaki kask kurtardı

Çanakkale’de seyir halinde olan motosiklete bir otomobil çarparak kaçtı. Kazanın etkisiyle 10 metre sürüklenen motosiklet sürücü İsmail Kavak’ın (39) hayatını başındaki kaskı kurtardı. Polis, motosiklete çarpıp kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

İHA

01.05.2023, 10:17

Otomobil çarpmasıyla sürüklenen motosiklet sürücüsünün hayatını başındaki kask kurtardı

Çanakkale'de dün gece saat 23.30 sıralarında Bayramiç ilçesi, Atatürk Caddesi'nde meydana gelen kazada, motosikletiyle seyir halinde olan İsmail Kavak'a, nedeni henüz belli olmayan bir şekilde otomobil çarptı. Motosiklete çarpan otomobil olay yerinden kaçarken, İsmail Kavak motosikletiyle yaklaşık 10 metre sürüklendi. Başındaki kask İsmail Kavak'ın hayatını kurtarırken, kazayı gören diğer sürücüler ve vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği motosiklet sürücüsü İsmail Kavak, ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan polis, kazaya karışan ve olay yerinden kaçan aracı bulmak için çalışma başlattı.

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