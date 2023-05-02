Öğrencilerin Çanakkale gezisinde acı son

Çanakkale gezisinden Ankara'ya dönen ortaokul öğrencilerini taşıyan tur otobüsü Bursa İnegöl'de devrildi. Kazada ikisi öğrenci 3 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Ankara Etimesgut ilçesindeki ortaokul öğrencilerini taşıyan 6 otobüsün gezi amacıyla Çanakkale'ye gittiğini söyledi. Canbolat, "Otobüste 47 kişi var. Bunların 3'ü öğretmen, ikisi sürücü, bir kısmı öğrenci, 6'sı da öğretmen çocuğu. Şu ana kadarki tespitlerimizde sürücü ve 2 öğrenci maalesef hayatını kaybetti" dedi.

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