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Haberler Çanakkale Öğrencilerin Çanakkale gezisinde acı son

Öğrencilerin Çanakkale gezisinde acı son

2.5.2023

Gazete

Öğrencilerin Çanakkale gezisinde acı son
Çanakkale gezisinden Ankara'ya dönen ortaokul öğrencilerini taşıyan tur otobüsü Bursa İnegöl'de devrildi. Kazada ikisi öğrenci 3 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Ankara Etimesgut ilçesindeki ortaokul öğrencilerini taşıyan 6 otobüsün gezi amacıyla Çanakkale'ye gittiğini söyledi. Canbolat, "Otobüste 47 kişi var. Bunların 3'ü öğretmen, ikisi sürücü, bir kısmı öğrenci, 6'sı da öğretmen çocuğu. Şu ana kadarki tespitlerimizde sürücü ve 2 öğrenci maalesef hayatını kaybetti" dedi.
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