Seçim turunda vatandaşı dövdüler!

ÇANAKKALE'DE seçim çalışmaları çerçevesinde bir kahvehaneye giren Yeşil Sol Partililer, kahvehanede tartıştıkları 4 kişi darp ederek hastanelik etti. Olay Barbaros Mahallesi'nde bir kahvehanede meydana geldi. Seçim çalışmaları çerçevesinde bir kahvehaneye gelen Yeşil Sol Parti Çanakkale Milletvekili adayı Adile Yalçın vatandaşlarla sohbet etti.

YALÇIN, Mustafa Kılıç'ın da (42) aralarında bulunduğu 4 kişinin masasına geldi. Yalçın, Mustafa Kılıç ile tokalaşmak istedi. Mustafa Kılıç, kendisinin kadınlarla tokalaşmadığını belirtti. Ardından tartışma yaşandı. Tartışma araya girenlerin olayı sakinleştirmesiyle sona erdi. Bunun ardından kahvehaneye gelen, Yeşil Sol Parti üyesi oldukları iddia edilen yaklaşık 25 kişilik grup, buradaki 4 kişiyi darp etti. Yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN