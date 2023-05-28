Asos ve Troya tünelleri bölge ekonomisini hızlandırdı

Çanakkale, İzmir, Balıkesir bağlantısını yapan ve Kazdağları'nın altında geçen Asos ve Truva tünelleri bölge ekonomisini hızlandırdı. Avrupa'dan Ege ve Akdeniz bölgesine yapılan transit taşımacılık kolaylaşırken, turizmde mesafelerin kısalması bölgeyi olumlu bir şekilde etkiliyor. Asos ve Troya tünelleri Marmara'nın Ege'ye açılan kapısı olarak nitelendiriliyor. ASOS ve Troya Tünelleri'nin bölge ekonomisine etkilerine değinen Çanakkale AK Parti İl Başkanı Naim Makas, "Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye başladığımız bu önemli süreçte, bu önemli dönemde Çanakkale'mizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki yatırımlarla bir level daha atladığını düşünüyoruz" dedi. Tünellerin Marmara'nın Ege'ye açılan kapısı olduğuna değinen Makas, "45 dakikalık yolculuğun 5 dakikaya düştüğü, insanlarımızın, vatandaşlarımızın çok daha güvenli bir yolculuk yaptığı, yakıttan, zamandan tasarruf ettiği ve bunlarla beraber turizmin çok yoğun bir şekilde yaşandığı bu bölgede dünya vatandaşlarının, yerli turistlerimizin çok daha rahatlıkla gelip bölge turizmine eşlik etmesi, bölge turizmi içerisindeki o tarihi yerleri ziyaret etmesi, aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sağlamıştır" diye konuştu.

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