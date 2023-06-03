Genç kadını kürekle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Hakkı Elalmış (30) isimli gözü dönmüş katil, bir tavuk çiftliğinde çalışan 3 çocuk annesi Türkan Demir'i (27), geçtiğimiz yıl başına kürekle vurarak öldürmüştü. Kısa sürede yakayı ele veren katil, çıkarıldığı mahkemede hiçbir indirim uygulanmaksızın 'kadına karşı eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.



MAHKEME KARARI ONADI

Mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasının ardından, taraflar dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyayı inceleyen Bursa Bölge Adliyesi Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararı hukuka uygun buldu. Mahkeme kararında, "Tutuklu sanık Hakkı Elalmış'ın üzerine atılı suçun niteliği, atılı suç için yasada öngörülen ceza miktarı, ilk derece mahkemesinin kararı, suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığının gösteren somut delillerin bulunması, doktor raporu ve tüm dosya birlikte değerlendirildiğinde atılı suçun 5560 sayılı Kanunla değişik 5271 sayılı CMK'nın 100/3-a. maddesinin 2. bendi gereğince tutukluma sebebi var sayılan suçlardan olması, tutuklu kaldığı süre ve bu aşamada adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı hususu da nazara alınarak tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi" denildi.

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