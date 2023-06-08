Şehit oğullarının cenazesini karşılamaya giden aile trafik kazası geçirdi

Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Çanakkaleli Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan, Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç operasyonu sırasında Siirt'in Pervari ilçesi Doğan Köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu şehit oldu.

Şanlı şehidin ailesi Siirt'ten gelen Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın naaşını karşılamak için Yenice ilçesinden Çanakkale Havalimanı'na gittiği sırada Çan Tepeköy kavşağında kaza geçirdi. Kazada 20 ACR 37 plakalı araç, şehit ailesinin içinde olduğu jandarma aracına çarptı. Kazada hafif yaralanan şehidin babası Bekir Ceylan ve annesi Gülten Ceylan, Çan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Çanakkale'ye şehit ateşi düştü