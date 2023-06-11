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Haberler Çanakkale Aldığı motosikleti iade edemeyince ateşe verdi

Aldığı motosikleti iade edemeyince ateşe verdi

11.6.2023

Gazete

Aldığı motosikleti iade edemeyince ateşe verdi
ÇANAKKALE'NİN Bayramiç ilçesinde Tansel Göde, Uğur Ç.'den ikinci el motosiklet aldı. İddiaya göre, 30 bin liraya aldığı motosikleti piyasanın üzerinde bir fiyata aldığını öne süren Tansel Göde, iade etmek istedi. Motosikleti satan Uğur Ç. ise motosikleti geri alabileceğini ancak parasını tek seferde ödemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen Tansel Göde, motosikleti Uğur Ç.'nin iş yerinin önüne götürerek, üzerine benzin döküp yaktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan motoru söndürdü. Yanan motosiklet kullanılmaz hale geldi.
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