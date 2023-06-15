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Haberler Çanakkale Kendilerini MİT mensubu olarak tanıtıp yaşlı kadını dolandırmaya çalıştırlar!

Kendilerini MİT mensubu olarak tanıtıp yaşlı kadını dolandırmaya çalıştırlar!

Çanakkale Gelibolu'da, MİT mensubu olarak tanıtarak 79 yaşındaki yaşlı kadını dolandırmaya çalışan hırsızlar, banka görevlisinin şüphesiyle hedefine ulaşamadı.

DHA

15.06.2023, 12:58 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023, 13:01

Kendilerini MİT mensubu olarak tanıtıp yaşlı kadını dolandırmaya çalıştırlar!

Çanakkale Gelibolu'da S.G.'yi telefonla arayan ve kendilerini devlet görevlisi (MİT mensubu) olarak tanıtan şüpheliler, evde bulunan ziynet eşyalarını kuyumcuda bozdurup, bankada bulunan parasıyla birlikte verdikleri hesaba yatırmasını istedi. Bunun üzerine evde bulunan evde bulunan 500 dolar, 70 euro, 2 zincirli bilezik, 10 çeyrek altın,1 cumhuriyet altını ve 1 beşi bir yerde ziynet eşyasını yanına alan S.G., bankada bulunan parasını çekmeye gitti.

Dolandırıcıların tuzağına düşen kadının bankadaki parasını çektiği sırada endişeli davranışları, banka görevlisini dikkatini çekti. Görevlinin ihbarı üzerine polis harekete geçti. Bankadan çıkan kadını, telefonla dolandırıcılarla konuşurken parayı yatıracağı bankanın önünde oturmuş vaziyette polis ekipleri tarafından bulundu. Polisin müdahalesi ile dolandırıcılık olayı önlendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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