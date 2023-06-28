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Haberler Çanakkale Aydın'da 2 milyon liralık ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı

Aydın'da 2 milyon liralık ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı

Aydın Nazilli'de bir evdeki 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını çalan hırsızlar polisin yaptığı operasyonla kıskıvrak yakalandı. Öte yandan çalınan diğer ziynet eşyalarını bulmak için çalışma başlatıldı.

İHA
Aydın’da 2 milyon liralık ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı

Aydın'da 25 Haziran Pazar günü Zafer Mahallesi'nde hırsızlık olayı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki A.A.'ya ait eve giren kimliği belirsiz kişi yada kişilerce piyasa değeri 2 milyon TL olan ziynet eşyası çalındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kimliği tespit edilen hırsızlık şüphelisi N.K. yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Şüpheli N.K.'nın ikametinde arama yapan polis ekipleri yaklaşık 350 bin TL nakit ve ziynet eşyalarını ele geçirirdi. N.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çalınan diğer ziynet eşyalarını bulmak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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