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Haberler Çanakkale Çanakkale'de 'Paşa' isimli 1.6 tonluk boğa, 210 bin TL'ye alıcısını buldu

Çanakkale'de 'Paşa' isimli 1.6 tonluk boğa, 210 bin TL'ye alıcısını buldu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 36 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaş, Kurban Bayramı için Paşa isimli 1 ton 600 kilogramlık bağasını 210 bin liraya sattı.

İHA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'de 36 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Yavaş'ın (54), 3 yaşındaki simental kırması cinsi boğası 1 ton 600 kilograma ulaştı.

Çanakkale’de ’Paşa’ isimli 1.6 tonluk boğa, 210 bin TL’ye alıcını buldu

Baba mesleği olan büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini devam ettiren Hasan Yavaş, Kurban Bayramı öncesinde ikinci el otomobil fiyatlarıyla yarışan 1 ton 600 kilogram ağırlığındaki 'Paşa' isimli boğasını 220 bin TL'den satışa çıkardı. 1 ton 600 kilo ağırlığındaki boğa bayramın 1'inci günü Ümit Erdem ve Turan Kaya'ya 210 bin TL'den satıldı.

Çanakkale’de ’Paşa’ isimli 1.6 tonluk boğa, 210 bin TL’ye alıcını buldu

Kurban alımı için ilk geldiklerinde 'Paşa' isimli boğanın dikkatlerini çektiğini belirten Ümit Erdem, "Boğayı almak 2'nci gelişimizde nasip oldu. Boğa sahibi Hasan kardeşimizde bize yardımcı oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kurbanımızı 210 bin TL'ye aldık. Allah kabul etsin. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun" dedi.

Çanakkale’de ’Paşa’ isimli 1.6 tonluk boğa, 210 bin TL’ye alıcını buldu

Çanakkale'de büyükbaş hayvan besi çiftliğinde 36 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Yavaş, boğasının bayramın 1'inci günü satıldığını belirterek, "Boğamız kendilerine hayırlı olsun. Allah kabul etsin" diye konuştu.

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