Çanakkale'de 'Paşa' isimli 1.6 tonluk boğa, 210 bin TL'ye alıcısını buldu

Kurban alımı için ilk geldiklerinde 'Paşa' isimli boğanın dikkatlerini çektiğini belirten Ümit Erdem, "Boğayı almak 2'nci gelişimizde nasip oldu. Boğa sahibi Hasan kardeşimizde bize yardımcı oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kurbanımızı 210 bin TL'ye aldık. Allah kabul etsin. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun" dedi.